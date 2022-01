Lunedì 31 a Casa Corsini si riunisce il Consiglio Comunale di Fiorano

Il presidente Alessandro Reginato ha convocato il primo Consiglio Comunale di Fiorano Modenese del 2022 per lunedì 31 gennaio, alle ore 19.00, presso la struttura di Casa Corsini (via Statale, 83).

Fra i punti da discutere, invece, vi sono tre interrogazioni: la prima riguarda il PNRR in relazione all’ambito scuola; la seconda, la realizzazione della rotonda di via G. Evangelista (all’incrocio con via Canaletto); mentre la terza riguarda la pulizia di Villa Pace. Un punto particolarmente importante è rappresentato dall’approvazione del procedimento che permetterà una variante urbanistica necessaria alla prossima edificazione della nuova scuola dell’infanzia, a Spezzano di Fiorano. Altri temi all’Ordine del Giorno sono la videosorveglianza per il contrasto all’abbandono sconsiderato dei rifiuti nei pressi dei cassonetti e la carenza di personale infermieristico nelle Cra. In ultimo, sono presenti in elenco due interpellanze: una sulla nuova illuminazione di via Verdi e l’altra sulla rottura della pavimentazione in via Vittorio Veneto, questioni già oggetto di dibattito in diversi altri Consigli.

La seduta sarà trasmessa sui canali YouTube e Facebook del Comune.