Poco dopo la mezzanotte i vigili del fuoco sono intervenuti a Crevalcore, in via Muzza sud, con diverse squadre e mezzi per un incendio di un’abitazione. L’incendio, scaturito dalla canna fumaria, ha coinvolto il tetto in legno. L’azione dei Vigili del fuoco ha permesso di contenere i danni alla struttura. Non si registrano feriti e persone coinvolte, sul posto anche i carabinieri.