Poco dopo le 20:00, in via Tirabassi a San Bartolomeo di Reggio Emilia, un’autovettura si è ribaltata intrappolando al suo interno la giovane conducente, una ragazza 20enne. A nulla sono valsi i soccorsi dei sanitari, sul posto con ambulanza ed automedica, e dei vigili del fuoco, la ragazza è deceduta per i traumi riportati. Non risultano altri mezzi coinvolti. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Locale.