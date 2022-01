Le risorse del PNRR a sostegno delle PMI, focus per le imprese di Piacenza, Parma e Reggio Emilia

Le risorse del PNRR a sostegno delle PMI, focus per le imprese...

Le risorse del PNRR rappresentano un’opportunità di crescita fondamentale per il nostro Paese. Una leva che non può prescindere dallo sviluppo delle PMI in ottica di sostenibilità, digitalizzazione e rilancio della competitività.

Per sostenere le imprese di Piacenza, Parma e Reggio Emilia nel cogliere appieno le opportunità offerte dal piano italiano per il rilancio dell’economia nazionale, UniCredit, AAC Consulting e Simest – Gruppo Cdp hanno organizzato un webinar sul tema “Le risorse del PNRR a sostegno delle PMI”, in programma il 3 febbraio, con inizio alle 17,30.

Per partecipare ai webinar basterà iscriversi dal sito web:

https://www.sostegno-imprese.it/#eventi

L’iniziativa si propone di approfondire gli aspetti legati a:

Finanziamenti Agevolati a valere sulle risorse del PNRR a cura di Simest Spa

Le Soluzioni UniCredit a supporto della transizione 4.0 a cura di UniCredit e UniCredit Leasing

Gestione dei Progetti a cura di AAC Consulting Srl Società Benefit

In chiusura, un confronto sulle sfide e sugli obiettivi legati al successo del PNRR, che vedrà partecipare Carlo de Simone, Responsabile Indirect Channels, SIMEST SpA; Fabio Merante, Marketing Corporate Italy UniCredit; Pio Guenzi, Referente Agevolato UniCredit Leasing; Armando Caroli, Advisor AAC Consulting Srl SB. L’incontro sarà moderato da Livio Stellati, Responsabile Territorial Development Centro Nord UniCredit.