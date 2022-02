Dimissioni vicesindaca Sassuolo, Tosiani: “I cittadini devono sapere cosa sta succedendo”

“Apprendo che dopo due assessori, anche la vicesindaca del Comune di Sassuolo, Camilla Nizzoli, ha rassegnato le proprie dimissioni. Lei, che non ha mai fatto mistero delle sue posizioni contrarie al Green Pass, si va dunque ad aggiungere a Corrado e Angela Ruini che, a quanto sembra, avrebbero abbandonato per la volontà di non vaccinarsi.

Io mi domando cosa aspetti il sindaco a spiegare a tutti questa vicenda. I cittadini e le cittadine di Sassuolo meritano di sapere cosa sta succedendo. Senza contare che parliamo di uno dei territori produttivi più importanti della nostra regione: quale affidabilità può dare una simile amministrazione?

Ormai da due anni combattiamo quotidianamente contro il Covid, gli sforzi congiunti di migliaia di medici e operatori sanitari, del Governo, della Regione Emilia-Romagna e di tantissimi amministratori locali vanno sostenuti, specialmente da parte di chi ricopre incarichi istituzionali.

Il centrodestra che governa Sassuolo, evidentemente la pensa in maniera diversa. Ora ci attendiamo una spiegazione, Sassuolo non può restare ancora a lungo ostaggio di un’amministrazione che perde un assessore a settimana e va avanti come se nulla fosse”.