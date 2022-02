Non rispetta la normativa anti contagio, esercizio pubblico chiuso per tre giorni a Spilamberto

Non rispetta la normativa anti contagio, esercizio pubblico chiuso per tre giorni...

Nel verificare l’adeguamento alla normativa anti contagio da parte di un esercizio pubblico di Spilamberto, già trovato in difetto e sanzionato a metà di gennaio, i carabinieri hanno constatato la reiterata inosservanza di più misure di contenimento, procedendo nei confronti del titolare con la sanzione amministrativa raddoppiata e applicando in quest’ultimo caso la sanzione accessoria della chiusura temporanea dell’attività per tre giorni.

Controllo e sanzione amministrativa nei confronti del titolare di un secondo esercizio pubblico, anche in questo caso per l’inosservanza di più misure di contenimento previste nelle linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali.