Borghi, Lucenti e Ruffaldi: prime dichiarazioni

Le prime dichiarazioni dei tre nuovi Assessori della Giunta comunale sassolese. Borghi: “la mia presenza in giunta è per la scuola”. Lucenti: “Lavorerò per il bene della città”. Ruffaldi: “un incarico che porterò avanti con il massimo impegno”.

Alessandra Borghi: «Porterò avanti il mio impegno con le scuole, che sono un patrimonio»

Scelta per la sua competenza in ambito scolastico, Alessandra Borghi è l’unico assessore ‘tecnico’ della Giunta Menani, e non è un caso che si dica «sorpresa» dalla scelta del sindaco, cui ha dato l’ok: «dopo qualche giorno di riflessione. La mia presenza in Giunta – aggiunge – è per la scuola: è un mondo del quale ho fatto parte per più di 40 anni, 20 dei quali in questo territorio, dove ci sono scuole vivaci: da parte dell’Amministrazione credo sia un dovere metterle al centro, perché sono un patrimonio».

Alessandro Lucenti: «Questa Amministrazione può completare quanto già posto in opera»

«La chiamata del Sindaco è arrivata pochi giorni fa: speravo, come speravamo tutti, che Camilla Nizzoli, di cui rispetto la scelta personale, restasse in Giunta». Alessandro Lucenti, capogruppo della lista civica Sassolesi, assume deleghe importantissime come patrimonio, personale e PNRR oltre alla carica di Vicesindaco. «Una responsabilità enorme, che affronterò sapendo di poter contare su un gruppo di lavoro coeso e ben deciso a portare a termine quanto l’Amministrazione ha posto in essere. Lavorerò per il bene della città, mettendoci anima e cuore».

Samanta Ruffaldi: «Ringrazio il Sindaco per la fiducia che mi ha dato»

Due anni di ‘apprendistato’ in consiglio comunale, tra le fila della Lega per Sassuolo, e poi la nomina ad Assessore, incarico cui Samanta Ruffaldi si accosta con grande entusiasmo. «Non mancherà occasione di confrontarmi con Angela, che mi ha preceduto in questa carica, e ho aspettative molto positive. Ringrazio – le prime dichiarazioni del neoassessore – il sindaco della fiducia che mi ha accordato, conferendomi un incarico che mi onora e che voglio portare avanti con il massimo impegno».