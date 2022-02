Previsioni meteo Emilia Romagna, sabato 5 febbraio

Nuvoloso o molto nuvoloso per nubi stratificate e nebbie con schiarite nelle ore pomeridiane e serali, più estese sul settore occidentale . Deboli e irregolari piogge sul settore orientale e fascia appenninica centro-orientale con quota neve intorno a 1600 metri. Temperature minime quasi stazionarie, intorno a 3 o 4 gradi sulle pianure, qualche grado in più sul settore costiero. Massime in generale in lieve aumento intorno a 10 gradi, salvo il settore costiero dove potranno essere in flessione. Venti deboli e variabili o quasi assenti in pianura, deboli prevalentemente settentrionali sui rilievi. Mare poco mosso sotto costa e mosso al largo.

(Arpae)