L’Ufficio Gestione Campionati della Federazione Italiana Sport Rotellistici comunica che la partita di sabato tra Roller Hockey Scandiano e Azzurra Novara è stata rinviata a data da destinarsi causa utilizzo del bonus-rinvio del Novara proprio per la prossima gara, come previsto dal nuovo Regolamento Covid-19.

Il Roller Hockey Scandiano quindi giocherà sabato 19 febbraio in casa al PalRegnani contro l’Amatori Modena, mentre sarà in pista sabato 12 febbraio in casa del Bassano 54.