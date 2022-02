Si finge amico per rubarle lo smartphone: minorenne e complice denunciati ad Imola per furto aggravato

I Carabinieri di Imola hanno denunciato un 14enne e un 15enne bolognesi per furto aggravato in concorso. E’ successo nei pressi della Stazione Ferroviaria, dove il 15enne aveva concordato un appuntamento con la sua ex fidanzata, minorenne, dicendole che dovevano parlare. A un certo punto, durante la conversazione, il giovane convinceva la ragazza a prestargli lo smartphone. E’ stato in quel momento che lo scippatore complice (14enne), è sbucato all’improvviso, si è impossessato del telefonino che l’altro aveva in mano ed è fuggito. La finta vittima, nella parte dell’amico intenzionato a recuperare la refurtiva, ha finto un inseguimento del ladro che nel frattempo si era allontanato.

Poco dopo, venuta a conoscenza dei fatti, una conoscente della ragazzina raggirata e derubata ha telefonato ai Carabinieri, mettendoli a conoscenza che anche il giorno prima la sua amica minorenne era rimasta vittima di un episodio analogo. I 2 baby ladri sono stati trovati poco lontano dai Carabinieri in attesa dell’autobus, in procinto di salire su un mezzo per andare a Bologna. Di fronte ai Carabinieri, intimoriti anche per via della loro giovane età, hanno chiesto scusa, ammettendo le proprie responsabilità e restituendo i due smartphone rubati alla ragazza. La refurtiva recuperata dai Carabinieri è stata poi riconsegnata alla giovane.