Incendio in albergo in disuso a Pavullo

Questa mattina poco dopo le 7:00 si è sviluppato un incendio nei locali di un albergo in disuso in via Martiri a Pavullo. Le fiamme sono state estinte dai Vigili del Fuoco, ancora sul posto per le ultime fasi di messa in sicurezza e verifica. Non si segnalano feriti.