Bologna, posticipato al 10 maggio il concerto di Gianna Nannini in programma il 31 marzo

Friends&Partners comunica che la prima parte di In Teatro Tour 2022, la tournée italiana di Gianna Nannini, è posticipata a causa di ritardi nella preparazione indipendenti dall’artista, dovuti all’impossibilità di effettuare le prove musicali e di allestimento nell’ultimo mese per le vigenti norme restrittive. Per questa ragione il concerto in programma al Teatro EuropAuditorium di Bologna il 31 marzo 2022 è posticipato al 10 maggio 2022.

I biglietti già acquistati restano validi per la nuova data. Tutte le informazioni sui biglietti sono disponibili al seguente link: www.friendsandpartners.it.

Prezzi Biglietti: I platea 79,00 € – I platea laterale 70,00 € – II platea 75,00 € – I balconata 65,00 € – II balconata 55,00 € – III balconata 49,00 €

I biglietti sono acquistabili attraverso i circuiti Vivaticket e Ticketone.

La biglietteria del Teatro EuropAuditorium è aperta dal lunedì al sabato, dalle ore 15.00 alle ore 19.00, e martedì e giovedì anche dalle ore 11.00 alle ore 13.00. (Piazza Costituzione 5/F, Bologna – info@teatroeuropa.it – 051.372540).