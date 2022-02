Scossa di terremoto poco prima delle 20 nel Reggiano (replica alle ore 21)

Aggiornamento:

Una successiva scossa intorno alle 21 ha nuovamente interessato il reggiano: più precisamente a 3 km NW di Correggio (RE).

Magnitudo 4,3 ML ad una profondità di 6 km.

Al momento la sala operativa 115 sta ricevendo molte chiamate per informazioni, ma nessuna segnalazione di criticità. Si invita la popolazione a non chiamare numeri di soccorso per informazioni, ma lasciare libere line per emergenze.

La scossa è stata avvertita chiaramente nelle province confinanti, fino a Bologna città. Al momento non si segnalano danni, anche se numerosi cittadini sono scesi in strada. Da subito è stato aperto il Centro operativo regionale (COR) della Protezione civile a Bologna e sono stati attivati quello di Modena, a Marzaglia, e di Reggio Emilia.

La Protezione civile, in stretto contatto con i Prefetti delle province interessate, è al lavoro per le verifiche, insieme a Vigili del fuoco e Forze dell’Ordine.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, che si è ripetutamente sentito con il capo del Dipartimento nazionale della Protezione Civile, Fabrizio Curcio, è al Centro operativo della Protezione civile regionale di Marzaglia (Mo) per un più efficace contatto con i sindaci e gli amministratori locali. Lì si trova anche la direttrice della Protezione civile regionale, Rita Nicolini. Gli assessori regionali Irene Priolo e Alessio Mammi sono nei Centri operativi di Bologna e Reggio Emilia.

Il sistema regionale di Protezione civile, da subito allertato, è in contatto costante con il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Sono seguite altre scosse più lievi:

ore 21:37:14 ML 2.7 5 km NE Bagnolo in Piano (RE) ore 21:14:30 ML 2.6 3 km NW Correggio (RE) ore 21:06:35 ML 2.2 4 km N Bagnolo in Piano (RE)

—————————-

Una scossa di terremoto di magnitudo 4.0 è stata registrata intorno ore 19:55 in provincia di Reggio nell’Emilia più precisamente a 4 km Est di Bagnolo in Piano (RE) ad una profondità di 7 km.

La scossa è stata avvertita dalla popolazione e anche nelle province limitrofe. Al momento non sono segnalati danni.

Sono comunque in corso le verifiche da parte della Protezione civile, dei Vigili del Fuoco e delle Forze dell’ordine. E’ stato intanto attivato il sistema di Protezione civile regionale, in stretto contatto con il Dipartimento nazionale della Protezione civile.

Il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, è costantemente informato sugli esiti delle verifiche.