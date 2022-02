Ore 14:00, in via Vergalli a Bibbiano, vasto incendio del tetto in legno di un edificio plurifamiliare composto da 4 appartamenti. Una persona è stata condotta in ospedale per aver inalato fumo. Danni importanti alla copertura rendono non fruibile l’edificio. Sei le squadre dei vigili del fuoco intervenute, compresa una dal comando di Parma. Sul posto, oltre a sanitari, carabinieri e polizia locale anche il Sindaco.