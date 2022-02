Cardone (Socialisti Municipalisti Sassuolo): “La sede della Pubblica Assistenza Sassuolo va comprata”

Abbiamo avuto modo di apprezzare il servizio fornito dalla associazione di volontariato PAS, destinato al trasporto infermi in emergenza o di aiuto ad infermi non autosufficienti in questi ultimi dieci anni.

La presenza della Associazione è in continuità con il grande cuore sassolese sempre pronto a dare aiuto al bisogno della collettività di ogni colore e fede.

E’ stato raccolto, con forte impegno e competenza la esperienza degli anni 70…..primo corpo volontari di Pronto Soccorso all’interno del vecchio ospedale di Sassuolo…….c’è ancora la sede nel vecchio ospedale.

La recente nota della Associazione, partecipa la cittadinanza ,nella sua intierezza, la probabile perdita della sede operativa in località Ancora, per effetto del fallimento della proprietà del comparto edilizio facente capo ad una società immobiliare.

L’Associazione occupa la struttura in comodato d’uso gratuito.

La struttura è stata messa all’asta dal Tribunale di Modena e l’Associazione non ha i mezzi economici per la partecipazione.

In situazioni del genere, non ci devono essere pensieri negativi anche se fino ad oggi non ci sono segnali positivi di ogni ordine e grado , pubblici o privati, quindi non possiamo perdere una patrimonio di conoscenze e disponibilità…..prova l’impegno profuso dalla PAS in questi anni di emergenza COVID.

Bando alle chiacchiere, il Comune deve prendere l’iniziativa è comprare la sede con la partecipazione all’asta……i soldi ? ricordiamo l’investimento del complesso ”il Diamante”….i risparmi fiscali….e perché no la vendita di azioni Hera soggette ,in parte, a patto di sindacato, chiamato “ patto modenese” in vigore dal 1° luglio 2021 al 30 giugno 2023.

Sassuolo ha conferito 6.755.290 pari allo 0,30% sul totale dei diritti di voto complessivi ed il 2,91% dei diritti di voto conferiti al sindacato di voto modenese……ci sono spazi per vendere e fare una opera buona per la città.

(Mario Cardone – Socialisti Municipalisti Sassuolo)