UniCredit Call for Regions, premiato il progetto dell’associazione Bimbo Tu di San Lazzaro di Savena

UniCredit Call for Regions, premiato il progetto dell’associazione Bimbo Tu di San...

Si è conclusa la terza edizione di Call for Regions, l’iniziativa di solidarietà promossa da UniCredit Foundation e realizzata con il supporto di UniCredit grazie al progetto Carta E a sostegno di associazioni e progetti a favore dell’infanzia su tutto il territorio nazionale.

Nato nel 2005, il progetto Carta E prevede che il due per mille delle spese effettuate dai clienti che utilizzano le carte di credito “Etiche” vada ad alimentare, senza alcun onere a carico del titolare della carta, uno specifico Fondo le cui disponibilità sono destinate a progetti di solidarietà portati avanti da organizzazioni senza scopo di lucro.

Quest’anno, su un totale di quasi 700 candidature ricevute, sono stati premiati, con un importo complessivo di 350 mila euro, 25 progetti di cui 12 presentano particolare attenzione alla salute e alla disabilità, 6 all’educazione e alla formazione, 7 all’inclusione.

Tra i progetti premiati anche “Ricomincio da me”, presentato dall’associazione Bimbo Tu di San Lazzaro di Savena (Bologna) e finalizzato a incrementare il numero di giovani in attività di volontariato, partendo da chi è a rischio di esclusione sociale, a beneficio di bambini e adolescenti colpiti da gravi patologie al sistema nervoso centrale.

“La terza edizione dell’iniziativa Call for Regions ha registrato grande interesse e partecipazione da parte degli enti del terzo settore che hanno presentato importanti progetti di tutela dell’infanzia, profondamente inseriti nelle realtà in cui UniCredit opera e in grado di fornire un concreto sostegno alle fasce più giovani della popolazione”, ha dichiarato Maurizio Beretta, Presidente UniCredit Foundation.

L’iniziativa Call for Regions, anche nel 2021, è stata resa possibile grazie alla collaborazione delle persone di UniCredit nelle sette strutture organizzative della Banca presenti in Italia (Nord Ovest, Lombardia, Nord Est, Centro Nord, Centro, Sud e Sicilia) e deputate a gestire i rapporti con i territori, cogliendo i bisogni e le sensibilità delle comunità locali.

Per maggiori informazioni sui progetti, visita il sito: www.unicreditfoundation.org