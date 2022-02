Riparte il Pedibus della scuola primaria Ercolani di Bologna

Il Pedibus della scuola primaria Ercolani al quartiere Santo Stefano si rimette in moto con due linee, dopo una pausa legata alla pandemia che aveva bloccato il servizio all’inizio dell’anno scolastico. Questa mattina, i 15 bambini iscritti al progetto, hanno ripreso confidenza con l’esperienza del Pedibus in città per il tragitto casa-scuola, uno schema ormai collaudato che prevede che i bambini in fila siano accompagnati da genitori volontari, tutti ben distanziati per garantire la sicurezza anche sanitaria. Davanti l’autista e in fondo il “controllore”, i volontari accolgono i bambini alle fermate fisse, lungo un percorso ad orari stabiliti, con un regolamento da seguire se si vuole montare a bordo.

Sul percorso verso le Ercolani, questa mattina, al fianco dei bambini, anche tre accompagnatori d’eccezione: l’assessora alla Nuova mobilità Valentina Orioli, l’assessore alla scuola Daniele Ara e la presidente del quartiere Santo Stefano Rosa Amorevole.

Attualmente sono dunque 25 le linee attivate, con 12 scuole, 300 bambini e oltre 130 accompagnatori coinvolti.

A breve, in salita sul Pedibus, si aggiungeranno altre 5 scuole in via di definizione.