Unione Tresinaro Secchia, concorso per un informatico

Il Servizio Gestione unica del personale dell’Unione Tresinaro Secchia ha indetto un bando di concorso per soli esami per l’assunzione a tempo determinato e pieno di una unità di personale nel profilo professionale di istruttore informatico (categoria C, posizione economica C1).

Le prove d’esame consisteranno in una prova scritta (anche a carattere teorico-pratico) e una prova orale sulle materie indicate nel bando, disponibile sul sito Internet dell’Unione Tresinaro Secchia, sezione Amministrazione trasparente.

Le domande devono essere presentate entro le 13 di giovedì 17 marzo e possono essere compilate esclusivamente online disponibile tramite il sito https://portale-tresinarosecchia.entranext.it/ compilando tutti i campi obbligatori e allegando la documentazione in formato digitale richiesta.