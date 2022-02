La Polizia di Stato di Bologna arresta due persone per spaccio di droga

La Squadra Mobile – IV Sezione contrasto al crimine diffuso, ha arrestato in flagranza di reato, per detenzione a scopo di spaccio di sostanze stupefacenti due marocchini, uno dei quali gravato dal provvedimento di divieto di dimora.

Nella giornata di ieri, nell’ambito dei servizi volti al contrasto del fenomeno dello spaccio, gli operatori della Squadra Mobile notavano uno dei due soggetti entrare in un edificio in via Malaguti, per poi uscire in atteggiamento sospetto e salire a bordo di un taxi. Gli operanti sono intervenuti fermando il mezzo in via Matteotti dove hanno proceduto all’arresto del marocchino perché trovato in possesso di 50 dosi di cocaina per un totale di 43 grammi.

Il soggetto aveva con sé le chiavi dell’abitazione da cui era uscito in precedenza, quindi gli operatori di polizia procedevano alla perquisizione della stessa, rinvenendo altre 50 dosi e un blocchetto di cocaina che, aggiunti al quantitativo che aveva con sé, raggiungevano un peso complessivo di circa 120 grammi. È stata rinvenuta anche la somma di 4080.00 euro in contanti. All’interno dell’abitazione era presente un altro cittadino marocchino e venivano rinvenuti un bilancino di precisione e materiale per il confezionamento della sostanza. I due sono stati tratti in arresto.