Paola Gassman e Ugo Pagliai domani sera al Crogiolo Marazzi

Un recital teatrale della coppia inossidabile del miglior teatro italiano, dove la poesia è protagonista. Inizierà domani sera, venerdì 18 febbraio a partire dalle ore 21, “Crogiolo 2022”: la rassegna culturale al Crogiolo Marazzi che porterà in città alcuni dei più noti protagonisti della scena culturale e teatrale italiana.

Domani sera, a partire dalle ore 21 al Crogiolo Marazzi, si inizierà con Paola Gassman ed Ugo Pagliai, nel reading “Sogna mia cara anima”: sarà possibile rivivere i dialoghi famosi della drammaturgia internazionale e ripercorrere anche i versi di poeti immortali come William Shakespeare, Dante, Gabriele D’Annunzio, Jacopone da Todi.

Il Comune di Sassuolo, grazie alla collaborazione con Marazzi Group, propone infatti per il 2022 sette appuntamenti con la cultura, a cura di Mismaonda, per un’offerta che porta in città nomi importanti, attraverso teatro, tributi a grandi artisti italiani, chef, ma anche approfondimenti legati a tematiche di impegno civile, come la Lotta contro la Mafia e il sostegno dei diritti delle Donne per la parità di genere.

Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria sulla piattaforma eventbride.

Possibilità di ingresso in loco in caso di posti residui.

Le iniziative si svolgeranno nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19: per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo ffp2 ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (salvo esenzioni previste per legge).