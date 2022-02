Covid, sono 181 i ricoveri in AOU di Modena (-38 rispetto a venerdì scorso)

Ad oggi, sono presenti in Azienda 181 pazienti con riscontro di tampone positivo di cui: 165 ricoverati in degenza ordinaria (di questi, 107 sono al Policlinico, 58 a Baggiovara), 4 in terapia semintensiva (tutti al Policlinico) e 12 in terapia intensiva (9 al Policlinico, 3 a Baggiovara).

Se confrontiamo il dato di oggi con quello di venerdì scorso, 11 febbraio, notiamo una riduzione dei ricoveri, in linea con quella dei contagi complessivi.

Un anno fa, 18 febbraio 2021, i ricoverati erano 175 totali, dei quali 126 in ordinaria e 49 tra intensiva e semi intensiva.

Ecco un raffronto tra i due periodi:

Il confronto mostra che i ricoveri complessivi sono oggi sostanzialmente sovrapponibili a quelli del 2021, con ancora una forte differenza tra il trend della degenza ordinaria e quello delle terapie intensive e semi-intensive.

Circa 53% dei pazienti è ricoverato per le conseguenze del Covid-19, mentre il restante 47% per altre patologie, con riscontro occasionale di tampone positivo. La percentuale è decisamente diversa in Terapia intensiva dove ad oggi l’75% dei pazienti positivi è ricoverato per complicanze cliniche da malattia COVID-19.

L’età media dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 è 69 anni, che scende a 62 per coloro che non hanno completato il ciclo vaccinale e sale a 75 per i vaccinati.

Il 47% dei pazienti ricoverati per le conseguenze del Covid-19 non è vaccinato. In terapia intensiva – sempre limitandoci ai pazienti ricoverati per le conseguenze Covid-19 – il 75% non è vaccinato.