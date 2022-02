Hockey Rotellistica Scandianese: under 17 e serie B impegnate a Mirandola

Sarà un concentrato di hockey su pista quello che vedrà impegnata la società della Rotellistica Scandianese sabato, 19 febbraio, a partire dalle ore 16,00, sulla pista del Pico a Mirandola, dove sono in programma le partite under 17 e serie B.

S’inizia con l’under 17, quando la formazione femminile sarà impegnata contro i giovani Mirandolesi che annoverano fra le proprie fila anche la ex giocatrice della femminile Scandianese, Alicia De Stefano.

(Il regolamento permette a una formazione completamente femminile di partecipare al campionato under 17) e si proseguirà alle 18 con le formazioni cadette.

La squadra di serie B Scandianese ancora non è al meglio poiché sta cercando di recuperare appieno una gran parte dei propri giocatori rimasti fuori oltre un mese, anche se quasi tutti ormai, hanno rimesso i pattini.

Unico ancora indisponibile il portiere Gianmarco Esposito che sarà sostituito fra i pali da Chiara Pisati e Greta Ganassi.

La partita si presenta difficile per la formazione del presidente Ganassi perché il Mirandola è una squadra ben attrezzata, composta da una buona parte di giocatori che hanno partecipato al campionato di A2 un paio di stagioni fa.

Sicuramente in casa Giallonera non se ne fa un dramma, la serie B in questa stagione è stata strutturata in prima battuta per permettere alle ragazze di fare esperienza, anche in un campionato molto difficile come quello cadetto maschile; inoltre ora, ci si prepara per avere un’ossatura solida la prossima stagione. Da tenere presente che i sette atleti maschi che compongono la rosa maschile, avevano smesso di giocare e sono stati tutti reintegrati in questa stagione.

Il Mirandola ha due ottimi portieri come Potenza e Luppi e abbina ai giocatori di esperienza Bassoli e Pellacani giovani talentuosi a partire da Pietro Malagoli.

Una vittoria (col Correggio), un pareggio (col Modena) e una sconfitta (con lo Scandiano) il cammino fino ad oggi dei Gialloblù allenati da Juri Ialacci che ancora non hanno trovato continuità.

Due sconfitte invece per la Rotellistica (con il Pesaro e il Correggio) cariche di attenuanti perché va considerato il recupero di atleti fermi e che poi non hanno potuto, causa covid, allenarsi al meglio.

La curiosità è che una parte di ragazze saranno impegnate prima nella partita under 17 e poi si cambieranno per giocare anche in serie B.

Questa la probabile formazione di serie B:

Chiara Pisati, Greta Ganassi fra i pali, Francesco Castaldi (Cap.), Michael Giardina (Vice Cap.), Aldo Morino, Christian Pozzi, Nicolò Soldano, Nicolò Morino, Anna Berti, Valeria Calia gli esterni.

Le ragazze convocate per la partita under 17 sono: Greta Ganassi (V. Cap.) e Chiara Pisati per difendere la porta, Giada Martino (Cap.), Valeria Calia, Hasna Belmkhair, Sophia Ferrarini, Alice Montoni, Anna Berti, Alice Pontrelli All. Massimo Barbieri.