Per la Bmr Basket 2000 derby esterno a Sant’Ilario contro Montecchio

Sfida tutta reggiana per la Bmr Basket 2000, chiamata al riscatto dopo tre sconfitte consecutive, l’ultima domenica scorsa in casa con la Net Service Fortitudo. La formazione di coach Diacci punta, nella sfida di Sant’Ilario con Montecchio (sabato, ore 21), a ritrovare la vittoria per rilanciare la propria corsa nelle zone nobili della graduatoria, provando a bissare il risultato dell’andata, quando al PalaRegnani i bianco-rosso-blu si imposero 90-77 con 21 punti di Kalvis Sprude.

I padroni di casa arrivano al match dopo la terza vittoria stagionale, conquistata a Forlimpopoli contro i Baskers: coach Cavalieri guida un organico che non ha una prima punta designata, ma ha nei vari Colla (10,5 punti di media), Vecchi e Riccò atleti che possono rendersi pericoloso.