La Scuderia Ferrari in visita all’Accademia Militare di Modena

Visita speciale per la Scuderia Ferrari alla vigilia della presentazione della F1-75, lo scorso 16 febbraio. Una nutrita delegazione del race team che rappresenta la squadra ai Gran Premi – c’erano anche il Team Principal, Mattia Binotto, il Racing Director, Laurent Mekies, i due piloti ufficiali, Carlos Sainz e Charles Leclerc, nonché molti degli ingegneri e dei meccanici – è infatti andata in visita presso il Palazzo Ducale di Modena, sede dell’Accademia, l’istituto di formazione militare più antico del mondo, per partecipare a un momento di confronto con i Comandanti effettivi al Reggimento Allievi.

La Scuderia e l’Accademia hanno attivato da tempo un percorso di collaborazione finalizzato al reciproco scambio di competenze e alla condivisione di buone pratiche, e la visita del team è stata una delle occasioni di confronto tra i due gruppi. Lo scorso anno, per esempio, erano stati i militari ad essere ospitati a Maranello, dove avevano potuto vivere da dentro il Remote Garage un Gran Premio di Formula 1. All’incontro sono state approfondite le reciproche esperienze in tema di problem solving, che hanno sottolineato i tratti che accomunano queste due eccellenze modenesi conosciute in tutto il mondo: il forte spirito di squadra e il senso di appartenenza, la capacità di saper prendere le giuste decisioni sotto pressione e comunicarle correttamente all’interno della catena gerarchica, nonché la grande attenzione al raggiungimento degli obiettivi di tutto il gruppo.