Anteprima della Notte dei Racconti in biblioteca ad Albinea

Favole e storie, lette insieme all’interno della biblioteca, di sera. Questa in sintesi è la “Notte dei Racconti”, che ogni anno viene organizzata per ricordare il compleanno di Loris Malaguzzi, pedagogista e ideatore del metodo educativo delle scuole dell’infanzia e dei nidi di Reggio.

Cos’è la Notte dei Racconti? È una serata dedicata alla lettura condivisa. La stessa sera, alla stessa ora, ad Albinea, a Reggio e in tutto il mondo, adulti e bambini si siedono insieme, leggono e ascoltano storie, lasciandosi trasportare dalla magia del racconto.

Quest’anno anche la biblioteca ha voluto aderire all’iniziativa con una sorta di anteprima della Notte dei Racconti, per iniziare ad ascoltare le storie e per invitare i bambini e le bambine presenti a continuare ad ascoltarle anche la sera e nelle sere successive, ognuno a casa sua, in famiglia o con gli amici.

L’appuntamento sarà il 25 febbraio con le letture ad alta voce a cura delle lettrici volontarie, consigliate per bambini e bambine da 3 a 6 anni.

Ci si può prenotare per uno dei due turni disponibili (16.30 oppure 17.30) scrivendo a biblioteca@comune.albinea.re.it

Per i maggiori di 12 anni sono richiesti il green pass rafforzato e la mascherina FFP2.

Per informazioni: Biblioteca Comunale Pablo Neruda 0522 590262