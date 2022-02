Continua incessante l’attività di controllo del territorio della Questura di Reggio Emilia

Il Questore di Reggio Emilia ha pianificato una fitta attività di controllo straordinario della zona Stazione tramite il censimento dei palazzi ubicati in via Paradisi e in collaborazione con la Polizia Locale di Reggio Emilia.

A partire dalla settimana scorsa infatti il Posto di Polizia di Via Turri ha effettuato i controlli predetti che proseguiranno anche nelle prossime giornate. Nell’ambito di questi, nella giornata di ieri, all’interno di un appartamento oggetto di controllo, sono stati trovati tre soggetti di nazionalità straniera, due dei quali privi di documenti. I tre sono stati accompagnati presso gli Uffici della locale Questura e sottoposti a rilievi foto dattiloscopici. Da accertamenti in banca dati, uno di questi, di nazionalità marocchina, risultava irregolare sul territorio nazionale e veniva deferito per ingresso e soggiorno illegale nel territorio dello Stato e messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione. Ultimati gli accertamenti di rito, a carico di questi il Questore disponeva l’ordine di lasciare il territorio dello Stato entro 7 giorni.

Nei prossimi giorni l’attività di censimento presso via Paradisi proseguirà. I controlli continueranno tenendo anche conto del costante aggiornamento delle segnalazioni che quotidianamente arrivano anche al Posto di Polizia Turri, che indirizzeranno gli stessi nei giorni a venire.