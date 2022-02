Tennis, Campionati Provinciali assoluti di Modena: ecco i vincitori

Si è conclusa lunedì scorso, con la finalissima del tabellone di Singolare Maschile Assoluto, l’edizione 2022 dei Campionati Provinciali di Tennis, indetti dal Comitato Federtennis di Modena e ospitati, da oltre un decennio, nelle strutture indoor dello Sporting Club Sassuolo.

Anche quest’anno, a causa dei problemi collegati con la pandemia, il sodalizio sassolese ha dovuto rinunciare allo svolgimento delle gare di doppio. Nonostante ciò, si è comunque registrato un buon numero di presenze, oltre 150 atleti iscritti fra singolare maschile e singolare femminile hanno incrociato le racchette per poter conquistare il titolo provinciale nelle rispettive categorie e i portacolori dello Sporting Club Sassuolo sono andati ad un passo dall’en plain, conquistando tre primi posti e quattro piazze d’onore.

Nel settore maschile, il Titolo di Campione Provinciale Assoluto è andato a Federico Marchetti dello Sporting Club Sassuolo che ha sconfitto in finale Alessio Tramontin, sempre dello Sporting Club Sassuolo per 1/6 6/2 10/7. Il Titolo Provinciale di Terza Categoria è andato invece a Zaccaria Sergio Gabriele dell’Olimpic ZetaDue che ha battuto Giacomo Bruzzi dello Sporting Club Sassuolo con il punteggio di 6/1 6/3. Nella sezione di Quarta Categoria, il Titolo Provinciale è andato a Leonardo Campani del TC Montale F5 che ha sconfitto per 6/4 6/3 Daniele Mesini della Libertas Fiorano.

Nel settore femminile, la Campionessa Provinciale Assoluta è Alice Gubertini dello Sporting Club Sassuolo che ha sconfitto Azzurra Cremonini, anch’essa del sodalizio sassolese, con il punteggio di 6/0 6/3. Per la Terza Categoria, il Titolo Provinciale è andato a Elena Schueuer del Tennis Modena che con il punteggio di 6/1 6/3 ha sconfitto Giulia Castelli dello Sporting Club Sassuolo. Nella Quarta Categoria vittoria e Titolo Provinciale per Alice Nicolini dello Sporting Club Sassuolo che ha sconfitto Giorgia Cantarelli del Carpi Sport con il punteggio di 6/3 2/6 10/3.

Prima di archiviare questa edizione dei Campionati Provinciali Assoluti, il Comitato Provinciale di Modena si è detto molto soddisfatto per la nutrita partecipazione e per l’alto livello di gioco dimostrato e ringrazia tutti gli atleti che hanno dato vita a questo bellissimo momento di sport e aggregazione, nonché tutti coloro che si sono prodigati per la sua riuscita a cominciare dallo Sporting Club Sassuolo, che ha messo a disposizione le strutture indoor ed il proprio staff, al Giudice Arbitro Titolare Ilaria Pongiluppi e al Direttore della manifestazione Gianprimo Nicolini, che hanno diretto, coordinato e portato a termine con successo questa impegnativa manifestazione.