‘Il Conticidio dei Migliori’ di Marco Travaglio in scena il 28 febbraio e il primo marzo al Duse di Bologna

Il 28 febbraio e il primo marzo, alle ore 21, Marco Travaglio torna sul palcoscenico del Teatro Duse di Bologna con un giallo di bruciante attualità, ‘Il Conticidio dei Migliori’.

Sotto la lente di ingrandimento di Travaglio finisce quello che definisce un lungo ‘golpe al ralenti’, durato quasi tre anni, per rovesciare il premier più apprezzato dall’opinione pubblica e più odiato dall’establishment. Secondo il direttore del Fatto Quotidiano, infatti, non c’è stato un complotto per rovesciare Giuseppe Conte: ce ne sono stati almeno quattro in tre anni. Tre falliti, il quarto riuscito. Come nell’ ‘Assassinio sull’Orient Express’. Una sola vittima pugnalata da molti sicari con tanti mandanti e altrettanti moventi, tutti legati ai 209 miliardi del recovery fund. Con un’arma tutta nuova, la carta stampata, e un killer finale: il maggiordomo.

Con un lavoro d’investigazione giornalistica, sul palco, Travaglio mette in fila i fatti, esamina la scena del crimine e l’arma del delitto, interroga i testimoni, raccoglie gli indizi, analizza i possibili moventi, i probabili mandanti, i sicuri sicari. Si imbatte in almeno due colpi di scena: un incontro fra Draghi e D’Alema e il ‘fuori onda’ profetico di un deputato leghista. Alla fine, tirerà le sue conclusioni, ma il verdetto sarà lasciato agli spettatori.

