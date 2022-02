Rassegna di appuntamenti per la giornata della donna a Scandiano

La Commissione Pari Opportunità in collaborazione con l’Amministrazione Comunale, i Sindacati di base e diverse Associazioni del territorio organizzano ogni anno alcune iniziative volte a sensibilizzare la cittadinanza e le giovani generazioni su alcune tematiche quali la violenza sulle donne, il rispetto delle regole, il rispetto per sé e per gli altri, calendarizzandole in occasione di feste nazionali quali l’8 marzo: Giornata internazionale dei diritti della donna, il 25 novembre Giornata mondiale contro la violenza sulle donne.

“Negli ultimi due anni, a causa delle restrizioni causate dalla pandemia da Coronavirus – ha spiegato il vice sindaco Elisa Davoli – non è stato possibile realizzare in occasione dell’8 marzo un vero e proprio calendario di iniziative in presenza. Abbiamo però sopperito con alcuni appuntamenti on line che hanno comunque riscosso una buona partecipazione da parte del pubblico. Ovviamente siamo però contenti di poter tornare ad appuntamenti dal vivo”.

Visti i miglioramenti della situazione pandemica in corso, quest’anno in occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, 8 marzo 2022, si è deciso di realizzare a marzo alcune iniziative che verranno inserite nella rassegna denominata “Primaveramente” che avrà una immagine grafica rinnovata.

Gli appuntamenti saranno i seguenti

Sabato 5 marzo ore 15 – zona sportiva Scandiano

Camminata metabolica, l’esercizio guidato in cuffia che ti fa rinascere

organizzata da Elisa Incerti e Giovanna Corradini – € 15 – il ricavato verrà devoluto a Nondasola Reggio Emilia e Fondazione Pangea – prenotazione obbligatoria app camminatametabolica (sezione eventi) www.camminatametabolica.it/eventi – whatsapp 348 4042401

Mercoledì 9 marzo ore 21 – cinema M.M. Boiardo (via XXV Aprile 3)

rassegna Festival! “7 donne e un mistero” – ingresso unico € 5 – consigliata la prenotazione – www.cinemateatroboiardo.com – info@cinemateatroboiardo.com – Necessari Grenn Pass rafforzato e mascherina FFP2

Giovedì 10 marzo ore 15 – Sala del Consiglio comunale (via Vallisneri 6)

“Toni Morrison: una voce femminile contro l’oppressione e il razzismo” – incontro con Beatrice Spallanzani a cura dell’Università del Tempo Libero – Necessari Grenn Pass rafforzato e mascherina FFP2

Sabato 12 marzo ore 16,30 – Biblioteca G.Salvemini (via V.Veneto 2/a)

presentazione libro “Ecco, sono venuti a prendermi! Resistenza e tenerezza delle donne sahrawi” di Caterina Lusuardi e Roberta Silocchi – intervengono Caterina Lusuardi Presidente Ass. Jaima Sahrawi e Rete Saharawi, Gabriella Gianfelici poeta Ass. Exosphere di Reggio Emilia, Fatima Mahfud rappresentante sahrawi in Italia – Necessaria la prenotazione, Grenn Pass rafforzato e mascherina FFP2 – Per prenotare www.comune.scandiano.re.it