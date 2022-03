A Castelnovo Monti arrivano i primi profughi dall’Ucraina: dovranno segnalarsi all’Ufficio Anagrafe

Da ieri, 1 marzo, sono arrivati a Castelnovo alcuni profughi dall’Ucraina, da una settimana ormai teatro bellico, con famiglie e bambini che stanno cercando di mettersi in salvo verso altri Stati europei.

Spiega il Sindaco Enrico Bini: “A Castelnovo sono arrivati alcuni parenti di persone originarie dell’Ucraina che da anni ormai vivono e lavorano sul nostro territorio, ad esempio come badanti ma non solo. Innanzitutto voglio dire loro che li accogliamo a braccia aperte: in queste ore vediamo quanto la situazione in Ucraina stia peggiorando di ora in ora, nonostante alcuni spiragli di dialogo che tutti auspichiamo possano portare a una sospensione delle ostilità.

In secondo luogo rendo noto che tutti coloro che arriveranno a Castelnovo dovranno segnalare la loro presenza all’Ufficio Anagrafe, che a sua volta dovrà trasmettere le informazioni alla Prefettura che le raccoglie a livello provinciale”.

L’ufficio anagrafe di Castelnovo Monti è aperto tutte le mattine dal lunedì al sabato, escluso il martedì, quando è aperto in orario pomeridiano dalle 14 alle 17 (tel. 0522 610121).

Conclude Bini: “Informo anche che domenica 6 marzo alle ore 10, è prevista nella chiesa della Resurrezione una Messa come momento di preghiera comune per l’Ucraina. La scelta della chiesa è dovuta al desiderio delle donne ucraine che vivono in montagna come luogo di preghiera ma anche come luogo di raduno aperto a tutti”.