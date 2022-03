Rifiuti pericolosi nei cassonetti dell’indifferenziata: due persone denunciate a Bologna

Grazie all’intervento della Polizia Locale e delle Guardie Ecologiche Volontarie, due persone sono state fermate e identificate ieri a bordo di un furgone in via Parri, dopo aver gettato rifiuti speciali altamente pericolosi, come filtri olio/aria e stracci imbevuti di olio esausto, all’interno dei cassonetti della raccolta indifferenziata.

I due cittadini, 49 e 44 anni residenti in città e dipendenti di un’azienda con sede a Bologna, sono stati accompagnati in Questura e denunciati per violazione in concorso delle norme in materia ambientale.