Questo pomeriggio poco dopo le 14:00 i vigili del fuoco sono intervenuti sull’A14 in direzione nord, nei pressi dell’aeroporto Marconi per contenere l’incendio di un autoarticolato che trasportava paglia. Sul posto oltre ai vigili del fuoco, con due squadre e tre autobotti, anche la Polstrada e Aspi che hanno regolato il traffico stradale notevolmente congestionato. Non si registrano feriti.