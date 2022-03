Bologna, scattano foto mentre guidano sull’autostrada A14: automobilisti sanzionati

Ieri pomeriggio si è verificato un incidente stradale nella carreggiata nord dell’autostrada A14, all’altezza di Bologna – Porgo Panigale: un mezzo pesante carico di paglia si è incendiato ed è stato avvolto dalle fiamme in pochi attimi. L’incidente, fortunatamente senza feriti gravi, ha causato forti ripercussioni sulla circolazione in transito, prima interrotta e poi riaperta sulla corsia di sorpasso.

La Polizia di Stato, grazie alle pattuglie della Sottosezione autostradale di Bologna Sud, è intervenuta immediatamente per prestare soccorso e coordinare la viabilità autostradale, in modo da limitare i disagi e scongiurare ulteriori pericoli per la sicurezza degli automobilisti in transito.

Durante le operazioni volte a favorire il deflusso del traffico sull’unica corsia di marcia percorribile da parte dei conducenti rimasti bloccati, passando accanto al luogo dell’incidente alcuni conducenti si sono distratti alla guida per immortalare quello scenario con il proprio smartphone, incuranti della pericolosità di tale condotta. Questo comportamento, infatti, ha determinato una serie di micro-tamponamenti nella fila di macchine in coda sull’autostrada.

Gli automobilisti indisciplinati sono stati tutti identificati dalla pattuglia presente sul luogo dell’incidente e impegnata nel prestare i soccorsi e riceveranno nei prossimi giorni la sanzione per l’utilizzo vietato dello smartphone alla guida.

Il fattore umano è fondamentale nel cambiamento verso una mobilità sicura: la distrazione alla guida, infatti, in particolare dovuta all’utilizzo di cellulare o qualsiasi altro dispositivo elettronico, costituisce una delle principali cause di incidenti stradali. Inoltre, quando ci si imbatte in un incidente stradale, bisogna prestare la massima attenzione e concentrarsi solo sulla guida, per non ostacolare le operazioni di soccorso.