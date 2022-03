Innovazione e digitale: sfide e opportunità. Al via webinar informativi dedicati alle imprese

Dopo i tavoli tematici di fine 2021, il progetto “Il sistema camerale per lo sviluppo infrastrutturale e la ripresa dell’economia” prosegue.

Unioncamere regionale e le Camere di commercio dell’Emilia-Romagna, in collaborazione con Uniontrasporti, promuovono, da marzo a giugno, un ciclo di webinar (seminari informativi on line), dedicati alle imprese, su temi di grande attualità: opportunità offerte dalla Banda Ultra Larga, la rete 5 G, i nuovi servizi digitali e l’innovazione in azienda sostenuta dalla cultura digitale. La partecipazione è gratuita.

Il primo appuntamento è in programma martedì 10 marzo (ore 10-12) con la collaborazione in particolare delle Camere di commercio di Ferrara e Ravenna, sul tema “Agricoltura 4.0. l’innovazione digitale nella trasformazione delle imprese agroalimentari”. Relatore sarà il professor Tito Caffi (associato di Patologia vegetale Università Cattolica del Sacro Cuore in Piacenza) con l’intervento della dottoressa Sara Elisabetta Legler (responsabile dei progetti di ricerca e sviluppo di servizi di supporto alle decisioni per la filiera vite presso Horta srl, spin-off dell’Università Cattolica).

Le tecnologie digitali stanno portando anche nell’agricoltura, e in particolare nelle piccole e medie imprese della filiera, molteplici trasformazioni di portata assolutamente straordinaria in un settore fino a non molto tempo fa a “zero digitalizzazione”. Vale la pena quindi capire, partendo da un quadro di insieme storico economico del settore, come le attuali soluzioni digitali basate su droni, Internet of Things (IoT), analisi di Big Data, simulazioni software e Cloud permettano di soddisfare sia vecchie che nuove esigenze. Oggi in Italia il mercato delle nuove tecnologie digitali applicate all’agricoltura vale 540 milioni di euro.

Gli argomenti del seminario on line sono: come sta cambiando il mondo dell’agricoltura (agricoltura 4.0); le tecnologie che stanno modificando produzioni, trasformazioni, distribuzione della filiera agroalimentare; come cogliere i vantaggi, gestendo le criticità, nell’adozione delle tecnologie 4 0; esempi e casi di successo. Per iscriversi compilare il modulo on line al link: https://conference-web-it.zoom.us/webinar/register/WN_Es-IkbvxSuGmi8FdvKY-kA

I successivi incontri di marzo sono in calendario giovedì 17 (ore 11-13) “Big Data e Analytics: come estrarre valore dai dati” e mercoledì 30 (ore 15-17) “Cybersecurity: meglio pensarci prima”

Programmi dettagliati, informazioni e iscrizioni alla pagina web: https://www.ucer.camcom.it/siti-tematici/infrastrutture/seminari?fbclid=IwAR2KRrzlU7D1cE4_I30wVnr40zGiuKJn8Xc5BL_PKAVeVxFLEHDwSPar7ag