7-8 Marzo 2022: la Polizia di Stato ha allestito a Bologna un gazebo informativo per la sensibilizzazione contro la violenza di genere

Nelle mattine del 7 e 8 Marzo 2022 la Polizia di Stato è impegnata nell’attività di sensibilizzazione e informazione contro la violenza di genere estendendola anche alle periferie.

A tal fine è stato allestito un gazebo nei pressi dell’ingresso del supermercato “Interspar” di via dell’industria, ove il personale della Divisione Anticrimine e di altri uffici della Questura incontra la cittadinanza per fornire informazioni e indicazioni in merito agli strumenti di prevenzione e di tutela con particolare riguardo al provvedimento dell’ammonimento per Stalking e dell’ammonimento per violenza domestica. Si tratta di strumenti di notevole importanza con i quali l’ammonito viene intimato a cessare la condotta violenta o persecutoria.

Alle ore 11.30 di lunedì 7 marzo il Questore di Bologna, Isabella Fusiello, ha fatto visita al gazebo e incontrato la cittadinanza.