Incontro online sull’adolescenza e i conflitti in famiglia il 10 marzo per le famiglie dell’Unione Montana

Il centro per le famiglie dell’Unione Montana dei Comuni dell’Appennino Reggiano propone un ciclo di incontri dedicati a genitori di adolescenti sul tema del conflitto in famiglia e non solo. Il primo incontro “Genitori tra conflitto e dialogo: l’arte di restare in equilibrio” sarà giovedì 10 marzo, alle ore 20.30 in modalità online. Per ricevere il link occorre iscriversi, mandando una mail all’indirizzo centrofamiglie@unioneappennino.re.it.