“In piazza per la pace”: manifestazione pacifica sabato a San Felice sul Panaro

Tutti quanti siamo a conoscenza di quello che sta accadendo in questi giorni poco più a est di noi e non vogliamo rimanere in silenzio. Ci sono momenti in cui prendere posizione è un atto necessario.

Per questo i ragazzi e le ragazze di Piazza del Mercato hanno deciso di promuovere, con il patrocinio del Comune, una manifestazione a sostegno della Pace e contro la guerra. Lo faremo in Piazza Italia (davanti al Municipio provvisorio) a San Felice, sabato prossimo 12 marzo alle ore 16, per gridare insieme il nostro NO al conflitto in Ucraina.

Tutti quanti, sanfeliciani e non, sono invitati a partecipare a questa iniziativa.