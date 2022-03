Marco Bianchi al Crogiolo Marazzi col suo “Viaggio nel corpo umano. Tra scienza e ricette”

Si svolgerà lunedì prossimo, 14 marzo a partire dalle ore 21 presso il Crogiolo Marazzi, il secondo appuntamento di “Crogiolo 2022” con protagonista Marco Bianchi: “Viaggio nel corpo umano. Tra scienza e ricette”.

Il Comune di Sassuolo, grazie alla collaborazione con Marazzi Group, propone infatti per il 2022 sette appuntamenti con la cultura, a cura di Mismaonda, per un’offerta che porta in città nomi importanti, attraverso teatro, tributi a grandi artisti italiani, chef, ma anche approfondimenti legati a tematiche di impegno civile, come la Lotta contro la Mafia e il sostegno dei diritti delle Donne per la parità di genere.

Lunedì 14 marzo Marco Bianchi sarà in dialogo con Matteo Piano.

Quando usiamo la parola “corpo” ci dimentichiamo di quante innumerevoli “parti” lo compongano e di come ciascuna di esse abbia un ruolo fondamentale per il buon funzionamento di questa “macchina” precisa, potente e perfetta. Da anni Marco Bianchi studia e approfondisce il rapporto tra funzionalità e prevenzione, tra salute e benessere a tavola e, con grande interesse e con altrettanta passione, lo spiega a tutti noi attraverso un approccio sempre intelligente, innovativo, pratico e diretto. In questo suo nuovo libro, i sette “organi” principali del corpo diventano i protagonisti a tavola: il cervello, il cuore, lo stomaco e l’esofago, l’intestino, le ossa e la cartilagine, l’apparato urinario e sessuale e la pelle verranno infatti trattati come mai avete letto prima d’ora. Marco ci insegna a conoscerli meglio, a essere più consapevoli della loro funzione all’interno del corpo e a utilizzare gli alimenti che permettono loro di “lavorare” creando la miglior sinergia. È attraverso la giusta alimentazione e un po’ di attività fisica che si possono alleviare disturbi cronici e rallentare l’invecchiamento.

L’ingresso è gratuito ma su prenotazione attraverso la piattaforma “Eventbrite”: l’iniziativa si svolgerà nel rispetto della normativa prevista per il contenimento della pandemia Covid-19; per accedere sarà quindi necessario indossare una mascherina di tipo ffp2 ed essere in possesso di Green Pass Rafforzato in corso di validità (salvo esenzioni previste per legge).