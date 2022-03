Scacco alla banda dei bancomat a Reggiolo. I presunti ladri, intercettati dai carabinieri, si sono dati alla fuga

La notte scorsa poco dopo le 2.30, i carabinieri della stazione di Fabbrico, durante un servizio preventivo specificatamente mirato al controllo delle postazioni ATM di istituti bancari e uffici postali, su via Cappelletta a Reggiolo nei pressi del locale ufficio postale, hanno intercettato un’autovettura Bmw di colore bianco che alla vista della pattuglia si è guadagnata la fuga a forte velocità per le vie adiacenti, facendo perdere le tracce. Il sopralluogo eseguito presso la postazione ATM dell’ufficio postale non ha fatto rilevare irregolarità. Le ricerche, proseguite ed estese anche alla limitrofa provincia mantovana, hanno dato esito negativo.

E’ stato proprio il forcing preventivo posto in essere dai carabinieri della compagnia di Guastalla in colori d’Istituto che questa notte, con ogni probabilità, ha fatto saltare i piani della banda che, secondo quanto ipotizzato, aveva preso di mira la postazione ATM dell’ufficio postale di Reggiolo dov’è stata intercettata dai carabinieri di Fabbrico. L’auto si è data alla fuga venendo inseguita dai militari di Fabbrico che hanno lanciato l’allarme alla centrale. In zona i servizi di pattuglia hanno istituito posti di blocco senza però riuscire a intercettare i malviventi.