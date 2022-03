Avviso pubblico rivolto a enti del Terzo settore per attività di supporto, informazione e accoglienza nelle Case della Salute del Distretto di Montecchio Emilia

Avviso pubblico rivolto a enti del Terzo settore per attività di supporto,...

È pubblicato dal 10 marzo sul sito dell’Azienda Usl IRCCS di Reggio Emilia l’avviso di manifestazione di interesse, rivolto agli enti del Terzo settore (ETS) per raccogliere la disponibilità da parte di organizzazioni di volontariato e/o promozione sociale a svolgere attività di supporto e accoglienza, presso uno Sportello dedicato al volontariato rivolto ai cittadini del Distretto di Montecchio Emilia.

L’attività per la quale è fatta la chiamata ha carattere gratuito, non sanitario e si svolgerà nelle Case della Salute del Distretto. Non si tratta di mansioni aventi contenuto professionale proprie dell’Azienda Sanitaria, ma di funzioni di assoluta sussidiarietà e mera collaborazione.

La domanda dovrà pervenire tramite PEC o tramite consegna a mano all’Ufficio Gestione dei Rapporti Convenzionali entro il termine stabilito dal Bando. Saranno valutate oltre alla qualità delle singole proposte progettuali anche la coerenza con le esigenze aziendali e con l’organizzazione.

L’avviso, finalizzato alla stipula di una convenzione totalmente gratuita e rivolto agli ETS che dimostrino il regolare possesso dei requisiti elencati nel bando, è consultabile sul sito web istituzionale dell’Azienda all’indirizzo: www.ausl.re.it nella sezione “Profilo del committente – sotto-sezione Avvisi Pubblici Diversi”.