Comune di Castellarano: Torna la rivendita di giornali a Roteglia

Torna la vendita di quotidiani nella frazione di Roteglia. Un servizio ritrovato dalla comunità rotegliese anche grazie al supporto del Comune di Castellarano, che tramite il bando nuove aperture ha contribuito al lancio, presso il Bar Civico 160 della rivendita di quotidiani.

“Questa mattina — racconta il Sindaco Zanni — insieme a Cassandra e Catia (Cassandra Bartolini, vicesindaco e Catia Paganelli, assessore – ndr), siamo stati a Roteglia a … comprare il giornale! Cosa c’è di speciale? Che da oggi, grazie alla sinergia condivisa tra pubblico e privato, i giornali tornano in vendita anche a Roteglia! Da alcune settimane era infatti cessato questo tipo di attività. L’informazione è però un servizio prezioso e fondamentale per la crescita di una comunità, così non ci siamo arresi e nei mesi scorsi abbiamo lavorato alla riapertura del bando comunale (rivolto a tutto il territorio comunale) a sostegno di nuove aperture commerciali e implementazione di attività esistenti. Tra questi avevamo appunto previsto anche la possibilità, rivolta a chiunque, di estendere i propri servizi ad attività di vendita giornali, utilizzando il contributo a sostegno di parte dei costi gestionali.”

Il bando nuove aperture è parte di una serie di contributi erogati dal Comune di Castellarano con risorse proprie finalizzati a sostenere e promuovere il commercio locale, negli ultimi anni particolarmente provato dalla crisi sanitaria.

Nella prima tranche sono state 77 le aziende interessate dai contributi, per un totale di 80.000 € di fondi erogati. La seconda tranche, che ha sostenuto anche le nuove aperture, ha visto 27.000 € di risorse impegnate per l’avvio di 7 nuovi esercizi commerciali e il sostegno a 6 altre attività nella ripartenza post-covid.

“Grazie al Bar Civico 160 — conclude Zanni — per aver colto questa opportunità, per l’impegno nella gestione e per l’importante servizio offerto a tutta la comunità rotegliese!”