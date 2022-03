Modifiche alla viabilità a Fiorano: varie vie coinvolte nelle prossime settimane

A causa di lavori di pubblica illuminazione, istituito restringimento stradale con possibilità d senso unico alternato o momentanea sospensione circolazione in via Richetti, via Rosselli, via Pertini e via Matteotti. Previsto divieto di sosta con rimozione forzata in nei parcheggi dell’area cantiere in via Pertini. L’ordinanza sarà in vigore fino al 25 marzo 2022.

Da domani al 15 aprile, per lavori sulla rete idrica, previsto sia il restringimento stradale con chiusura di brevi tratti di via Leopardi e via Carducci, e il divieto di sosta per quattro parcheggi all’interno dell’area cantiere.

Per lavori di posa cavi per un nuovo allaccio Enel, restringimento stradale e divieto di sosta in via Ghiarola Nuova, in prossimità della stazione, nella fascia oraria 8.00-18.00 dal 18 al 23 marzo 2022.

In ultimo, per l’iniziativa Obiettivo Zero, chiusura stradale con divieto di transito (eccetto residenti e mezzi di soccorso) in via Vittorio Veneto, da via Gramsci/via Santuario a via Marconi; istituito divieto di sosta con rimozione da via Gramsci/via Santuario fino a via Ferri/via Bonincontro sempre negli stessi giorni; divieto di transito anche degli autobus e degli scuolabus. Queste restrizioni sono valide dalle 7.00 alle 19.00 di sabato 19 e domenica 20 febbraio.