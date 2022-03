Obiettivo Zero: a Fiorano una due giorni dedicata alla sicurezza stradale

Sabato 19 e domenica 20 marzo 2022, nel centro storico in Piazza Ciro Menotti a Fiorano Modenese prenderà forma la prima edizione di “Obiettivo Zero”, una due giorni di iniziative dedicate alla sicurezza stradale. Sono previste installazioni, incontri e tanto altro per sensibilizzare la cittadinanza, specie la fascia più giovane su un tema davvero importante.

Saranno esposti la moto e la Lamborghini di pattuglia, con altri mezzi di rappresentanza, avverranno simulazioni di sinistro stradale con interventi reali di interforze; numerose le dimostrazioni pratiche per tutti, con il tir interattivo delle condotte stradali che permetterà di vivere l’esperienza di un ipotetico incidente; presente anche il tappetone con segnaletica orizzontale dedicato ai bambini in bicicletta, che riceveranno la loro prima patente; e tanto altro ancora!

L’iniziativa è organizzata dall’Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada – APS, in collaborazione col Comune, l’AVF, l’Unione del Distretto dei Comuni e le forze dell’ordine. Saranno coinvolte alcune scuole del Distretto Ceramico, insieme alla Polizia Locale e alla Polizia Stradale. Via Vittorio Veneto chiusa al traffico per consentire la completa sicurezza entrambe le giornate.

Questo il programma completo:

SABATO

8.30 apertura evento;

8.40 accoglienza studenti, saluto e presentazione iniziativa;

9.15distribuzione alternata di studenti nei punti informativi in gruppi più ristretti con stazionamenti nei vari stand;

10.45 degustazione dealcolati e spuntini;

11.00 lezione interattiva INDIVERI;

12.15 saluti delle autorità agli studenti e ai presenti in chiusura della mattinata;

15.30 simulazione rilievo di sinistro stradale con estrazione del ferito;

16.30 esibizione interattiva INDIVERI.

DOMENICA

Stesso programma del sabato, con apertura fin dal mattino all’affluenza spontanea della cittadinanza.

Presenti punti informativi, gazebo della Polizia Locale attrezzato con strumentazione, dispositivi, equipaggiamento ed apparecchiature in dotazione da mostrare ai visitatori. Punto informativo anche dei Carabinieri. Punto informativo ACI con la presenza di un simulatore di guida. Stand AIFVS. Stand SICURSAT con Tex Speed per informazione alla cittadinanza degustazioni dealcolate.

Mezzi in dotazione alle pattuglie delle polizie, Moto di servizio, Auto di rappresentanza tutto il giorno. Dimostrazione didattica itinerante INDIVERI LEONARDO (1 mattino 1 pomeriggio). Pullman azzurro della Polizia di Stato con esperienze interattive e Punto informativo della Polizia Stradale con esposizione di strumenti e visione di filmati in collaborazione con Autostrade Per l’Italia. Test alcolemici in loco. Tappeto didattico con percorso e segnaletica.

“Fin dal titolo – spiegano gli amministratori – Obiettivo Zero chiarisce il suo intento, ossia ottenere l’azzeramento di incidenti stradali gravi o gravissimi, in certi casi fatali, facendo crescere le generazioni sul solco di una maggiore sensibilità sul tema. È necessario rendere consapevoli i cittadini dei rischi presenti nella vita quotidiana. La consapevolezza del rischio, appunto, rimane l’argomento fondamentale su cui le due giornate del 19 e 20 marzo vogliono concentrarsi, attraverso un programma variegato, dedicato a tutte le fasce di età. L’auspicio è che episodi tragici possano definitivamente scomparire dalle strade del nostro territorio”.