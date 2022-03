“Misteri in galleria – Animazioni per giovani esploratori” al Castello di Spezzano

Domenica 20 marzo, alle ore 16.00, prosegue il calendario di “Misteri in Galleria – Animazioni per giovani esploratori” al Castello di Spezzano (via del Castello, 12). Per festeggiare la Giornata Mondiale della Poesia, l’appuntamento è intitolato “A scuola di rime medievali” con attività ricche di giochi di parole ispirati a Gianni Rodari; inoltre verrà realizzato dai piccoli partecipanti un segnalibro e la decorazione di una penna d’oca, strumento che un tempo era usato per la scrittura.

La prenotazione è obbligatoria tramite la mail castellospezzano@gmail.com o il numero 335-440372 (lun-ven 9-13). Costo: 5 euro a bambino, inclusa merenda monoporzione. L’accesso degli adulti è consentito solo con Green Pass e mascherina, ma l’animazione rimane riservata ai bambini dai 4 ai 10 anni. Gli accompagnatori possono sostare in museo e/o visitare il Castello. Le attività si svolgono nel rispetto delle normative per il contrasto alla diffusione del Covid-19.