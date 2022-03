25 marzo 2022: sciopero globale per il clima, anche a Sassuolo

I ragazzi del Movimento Fridays For Future Sassuolo tornano in piazza il 25 marzo in occasione dello sciopero globale per il clima. Punto d’incontro e di partenza della manifestazione per chiedere giustizia climatica sarà l’ingresso del Temple Bar (Largo Bezzi 4).

La marcia partirà al Parco Ducale e terminerà in Piazzale della Rosa dove ci saranno gli interventi dei membri del movimento e dei partecipanti allo sciopero: illustreranno le motivazioni locali che li spingono a manifestare affinché non venga rubato loro il futuro.

“Riteniamo – spiegano i membri del movimento Friday For Future Sassuolo – che ancora oggi scendere in piazza e farsi sentire sia importante, considerata non solo la critica situazione attuale ma anche tutti i report usciti nei mesi scorsi in cui si segnala un continuo peggioramento delle condizioni climatiche. Vogliamo che le nostre richieste vengano prese sul serio da qualsiasi istituzione, senza toni paternalistici.

Preghiamo chi parteciperà di portare cartelloni personalizzati e voce per gridare”.