Roller Hockey Scandiano, con il derby emiliano di domani si chiude la fase dei recuperi

Il secondo derby emiliano,giocato al PalaRegnani (primo contro Correggio vinto 2-1), è ormai alle porte, dopo il rinvio di alcune settimane fa per i problemi Covid dei rossoblu. Derby come sempre sentitissimo ed in questo caso entrambe sono accumunate dalla voglia di conquistare la salvezza, ormai distante un paio di punti. Sono divise da un solo punto con statistiche sia difensive e sia offensive praticamente uguali.

Buonissimo il momento dell’Amatori Modena che non perde da fine febbraio, tre vittorie consecutive contro Montebello, Novara e Bassano. 17 i gol del 23enne salernitano Gallotta, alla sua migliore stagione in A2, seguito dalle 16 di Pochettino, ex Cremona. Ma è la difesa l’arma fondamentale del team del duo Capalbo-Manfredini, area comandata da Matteo Farina, una vita sui pattini, e dal capitano De Tommaso coadiuvato da Beato. I rossoblu di mister Cupisti, dopo l’exploit di fine febbraio anche grazie ai numerosi gol segnati, ora sta accusando il colpo delle sei partite in venti giorni, mancando di lucidità nei momenti che contano. 15 le reti di Busani, 11 di Ehimi, uno dei più performanti in questo filotto di risultati positivi, interrotti dalla sconfitta casalinga sabato contro il Montebello. Due i punti che mancano alla matematica salvezza, con ancora quattro partite da giocare, di cui la metà in casa e tre scontri diretti. Sabato prossimo il derbyssimo sul campo del Correggio, poi il turno di riposo quindi la trasferta a Bassano sponda Roller e l’ultima contro Montecchio.

Ingresso come sempre gratuito previa registrazione obbligatoria sul sito https://seatreservation.org/it/event/dd2e8e79-2d4f-41a2-a7ab-26d485f75173

Fischio d’inizio alle ore 20:45 al PalaRegnani di Scandiano (RE) agli ordini di Claudio Ferraro di Bassano (VI) e sarà trasmessa in diretta FISRTV http://bit.ly/hpserieA2-scaxmode con il commento di Federico Sabbatini

I convocati: il numero 1 Matteo Vecchi (capitano) e 10 Filippo Dimone in porta; con il numero 5 Nicolò Busani, il 6 Andrea Stefani, l’8 Alessandro Cortes, il 9 Alex Rocha, il 19 Peter Ehimi, il 29 Lorenzo Barbieri (vicecapitano), il 75 Alessandro Uva ed il 77 Filippo Fontanesi.

Classifica aggiornata: Trissino 43, Montecchio 38*, Novara 28, Thiene 26*, Breganze 25*, Roller Bassano 22*, Modena 22**, Scandiano 21*, Correggio 13*, Montebello 11*, Bassano 8

I RISULTATI DELLE ALTRE SQUADRE ROSSOBLU, UNDER 15 OTTIMO ESORDIO

Sabato si è giocata la gara del Girone B del Campionato di Serie B. Lo Scandiano è stato sconfitto per 3-2 dal Pico della Mirandola, confermandosi comunque secondo in classifica a 12 punti. Una formazione rimaneggiata con tanti giovanissimi che hanno venduto cara la pelle contro i più esperti modenesi. Decisivo il primo tempo, 3-0 di parziale per i gialloblu. Nel secondo tempo Iacopo Vivi riduce con due gol il pesante gap ma manca il gol del pareggio nel finale.

Pico: Luppi, Consiglio, Malagoli P (C), Malagoli M, Bassoli – De Stefano, Paltrinieri, Barbi, Pellacani, Potenza – All. Ialacci

Scandiano: Vaccari M, Vaccari D, Vivi, Ganassi Gab, Ganassi Gio (C) – Natali – All. Uva

Marcatori: 1t: 4’14” Bassoli (P), 12’28” De Stefano (rig) (P), 16’19” Consiglio (P) – 2t: 10’01” Vivi (rig) (S), 17’19” Vivi (S)

Prima gara e prima vittoria in campionato per i rossoblu Under 15 di Adriano Vaccari. Primi tre punti conquistati ai danni del Modena con il risultato di 8-3. Primi minuti molto concitati ma con il passare del tempo, Scandiano prende fiducia ed il primo tempo lo chiude sul 5-1. Tre i gol di Busani, due per Montanari, uno per Barbieri, Ranati e Depietri.

Scandiano: Incerti Massimini F, Busani R (C), Renati, Montanari, Montecroci – Incerti E, Barbieri S, Depietri, Francia – All. Vaccari

Modena: Manzo, Cristoni, Ombelli, Malagoli I, Messora T (C) – Miselli, Vandelli, Giorgini – All. Moncalieri

Marcatori: 1t: 1’43” Montanari (S), 3’24” Busani (S), 6’06” Messora (M), 7’46” Montanari (S), 8’47” Depietri (S), 19’28” Barbieri (S) – 2t: 2’00” Ranati (S), 12’08” Busani (S), 12’39” Busani (S), 18’11” Messora (M), 18’50” Cristoni (tir.dir) (M)

Stasera ritorna l’Under 17 di Daniele Uva, lo scontro diretto tra Scandiano e Correggio. Venerdì un altro derby contro Correggio in Serie B, sempre all’arcostruttura alle ore 20:45.

Nella foto di Alberto Bertolani, Lorenzo Barbieri in fase difensiva