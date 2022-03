Giovane italiano arrestato dalla Polizia di Stato a Carpi per spaccio di sostanze stupefacenti

Nel pomeriggio di ieri, personale del Commissariato di Carpi, durante l’attività di controllo del territorio, ha tratto in arresto un cittadino italiano di 24 anni, residente nel Comune di Carpi per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti, nel transitare in centro città, hanno notato la presenza di due giovani, uno dei quali alla vista della Volante ha cercato di disfarsi di un involucro risultato poi contenere hashish. In compagnia del 24enne veniva identificato un altro giovane, di anni 19, trovato a sua volta in possesso di alcuni grammi di stupefacente e di un coltello a serramanico.

Gli operatori hanno proceduto alla perquisizione presso le rispettive abitazioni dove, all’interno del domicilio del 24enne veniva rinvenuto sotto al letto un sacchetto in stoffa contenente ulteriori 50 grammi di hashish oltre al materiale di confezionamento, un coltellino e un bilancino di precisione, per cui hanno proceduto all’arresto ed al sequestro complessivamente di 60 grammi di sostanza.

L’altro giovane invece è stato deferito in stato di libertà all’A.G. per porto ingiustificato di armi e oggetti atti ad offendere, per il possesso del coltello a serramanico e segnalato alla Prefettura come consumatore abituale di stupefacenti.