Sabato, al Teatro di Bagnolo “10 anni di minchiate” con I PanPers

“10 anni di minchiate” non è solo un “best of” dei migliori pezzi degli ultimi anni dei PanPers, ma un vero e proprio raccoglitore di tutto quello che hanno creato dagli inizi della loro carriera fino a oggi.

Oltre a i personaggi più riusciti del loro repertorio come Lo Zombie, Mika e Fedez, Sig.Brenton, sul palco del Teatro Gonzaga – Ilva Ligabue di Bagnolo in Piano ci sarà spazio per numerosissimi sketch inediti e parodie musicali mai sentite prima.

Biglietti da 23 a 25 euro. Apertura biglietteria: giovedì 17, venerdì 18 marzo, orari: 18.00 – 20.00 – Sabato 19 marzo, orari: 10.30 – 13.00 / 18.00 – 21.00