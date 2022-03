Disordini all’esterno dei locali: chiude per cinque giorni discoteca di Bologna

Disposta dal Questore di Bologna la sospensione delle autorizzazioni, per cinque giorni, relative all’attività esercitata presso la discoteca di via Alfieri Maserati a Bologna. Il provvedimento deriva da alcuni interventi delle Volanti, effettuati nell’ultimo mese per alcuni disordini registrati all’esterno dell’esercizio pubblico. In particolare nel corso degli ultimi weekend, in più occasioni, le volanti sono intervenute per sedare liti e aggressioni tra alcuni clienti che in certe occasioni, hanno coinvolto anche personale addetto alla sicurezza del locale.

All’esito degli accertamenti immediatamente effettuati dalla Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Bologna, il Questore, al fine di garantire la sicurezza degli avventori e dei cittadini, ha disposto la sospensione di tutte le autorizzazioni per cinque giorni. Il provvedimento è stato notificato da personale della Divisione di Polizia Amministrativa nella serata di ieri.