Mirandola, sicurezza, ricostruzione e crescita, al centro dell’incontro tra il Sindaco Greco e il Comandante provinciale dei Carabinieri Caterino

La sicurezza, la ricostruzione, ma pure un’attenta riflessione sullo sviluppo economico dal punto di vista aziendale che sta caratterizzando il territorio mirandolese. Sono stati questi gli argomenti al centro dell’incontro tra il Sindaco di Mirandola Alberto Greco e il Comandante provinciale dell’Arma dei Carabinieri Colonello Antonio Caterino, avvenuto questa mattina in Municipio.

Su di un territorio vasto come quello del Comune di Mirandola, il Colonello Caterino, ha voluto ribadire l’impegno profuso quotidianamente dai militari dell’Arma coadiuvato anche dalla collaborazione tra le varie Forze dell’Ordine operative – compresa la Polizia Locale Mirandolese – come pure il supporto offerto da parte dei cittadini. Il Sindaco non ha mancato di sottolineare la buona percezione che si ha a riguardo del lavoro svolto dai Carabinieri, in termini di presidio e prevenzione, come pure l’assenza di reati gravi.

Si è quindi provveduto a fare il punto rispetto alla progettazione della nuova caserma dell’Arma che sorgerà in piazza Conciliazione, a pochi passi dal Duomo, in una posizione centrale e di facile raggiungibilità da parte dei cittadini come pure punto di partenza ottimale per raggiungere in modo capillare ogni punto del territorio comunale.

Particolare attenzione poi è stata riservata allo sviluppo economico e nello specifico del comparto biomedicale. La possibilità di creare lavoro in un contesto territoriale che non presenta particolari problemi legati alla sicurezza, ha consentito negli anni un’importante crescita, mentre lascia presagire nuovi sviluppi anche per il futuro.